Завтра в Україні очікуються грозові дощі, в окремих районах град.

Вітер західний та північно-західний, 5-10 м/с, місцями пориви та шквали 15-20 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура у західних областях вночі 7-12°, вдень 14-19°; на решті території вночі 13-18° (на узбережжі морів до 22°), вдень 19-24°, у Криму, Приазов`ї та більшості східних областей 26-31°.

У Київській області у суботу очікуються грозові дощі, вдень місцями сильні. Вітер північно-західний, 5-10 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 19-24°. У Києві температура вночі 16-18°, вдень 20-22°.

Сьогодні температура води у Чорному та Азовському морях 21-25°, у районі Одеси та Феодосії 17-19°, у Дніпрі біля Києва 23°.