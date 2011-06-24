Становище жінок в Україні протягом останнього року погіршилося

Комітет з питань рівних можливостей Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) провів слухання про становище жінок в Україні.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила у Страсбурзі народний депутат України з фракції “БЮТ-Батьківщина” Олена БОНДАРЕНКО.

Вона зазначила, що від української сторони, крім неї, у слуханнях взяли участь голова української делегації в ПАРЄ Іван ПОПЕСКУ та керівник міжнародної правозахисної організації “Ла Страда – Україна” Катерина ЛЕВЧЕНКО.

“Найголовніше, для чого вони (слухання – УНІАН) мають проводитися - звичайно, не для того, щоб тільки наголосити на негативі і критикувати, хоча це теж дуже потрібно і важливо, - а для того, щоб усунути ті недоліки, які виявляються, і сконцентрувати зусилля всіх: від представників влади до представників неурядових організацій у напрямку усунення цих недоліків”, - сказала О.БОНДАРЕНКО.

Вона зазначила, що ситуація жінок в Україні не найкраща: середня заробітна плата становить 70% від зарплати чоловіків, зайнятість серед жінок ледве перевищує 50%, а серед трудових мігрантів за кордонами України (за різними оцінками, від 3 до 7 млн.) жінки становлять 70%.

Український депутат зазначила, що хоча становище жінок в Україні і не можна назвати найгіршим в світі, однак найбільше викликає занепокоєння погіршення ситуації жінок протягом останнього року.

“Головне в тому, що протягом останнього року Україна в питанні забезпечення рівних можливостей опинилася так далеко, як не перебувала на цих рубежах ще ніколи до цього”, - сказала О.БОНДАРЕНКО.

Депутат зазначила, що окреме занепокоєння викликає той факт, що після оприлюднення указу Президента України про оптимізацію центральних органів влади у грудні минулого року було ліквідовано Міністерство з питань сім’ї, молоді та спорту, яке було профільним в питаннях гендерної політики, боротьби з торгівлею людьми та з домашнім насильством.

При цьому ряд програм, серед яких програми протидії торгівлі людьми, забезпечення рівних прав чоловіків та жінок, а також підтримки сім’ї, розраховані до 2015 року, так і не були передані іншим міністерствам чи відомствам.

Ще одна проблема, за словами депутата, полягає у представленні жінок в органах влади.

“Як позитив називається те, що багато жінок на певних посадах в Адміністрації Президента, але скажіть мені, будь ласка, скільки жінок сьогодні є керівницями обласних адміністрацій? Жодної! Районних адміністрацій? Значно скоротилася кількість... В уряді немає жодної жінки на керівних посадах. Україна зараз на 110 місці серед 188 країн за представленістю жінок в органах влади”, - підкреслила О.БОНДАРЕНКО.

Вона зазначила, що слухання мали інформативний характер. Однак при цьому О.БОНДАРЕНКО запропонувала внести до переліку питань моніторингу щодо виконання Україною обов’язків і зобов’язань перед Радою Європи питання дотримання та забезпечення рівних можливостей жінок та чоловіків.

Вона зазначила, що остаточне рішення з цього питання прийматиме Моніторинговий комітет ПАРЄ.