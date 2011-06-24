З 11 по 26 червня в Україні відбувається велотур «Україна без сиріт», в якому беруть участь усиновлені діти, діти з прийомних сімей, їх батьки та вихованці інтернатів.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив президент Альянсу «Україна без сиріт» Руслан МАЛЮТА.

За його словами, мета акції — звернути увагу громадськості на проблему дітей-сиріт та запропонувати ефективні шляхи її вирішення.

В.МАЛЮТА повідомив, що дві команди учасників, одна з яких стартуватиме із Східної України (м. Маріуполь), а друга - з Західної (с. Доманове), проїдуть на велосипедах півтори тисячі кілометрів, щоб зустрітися в Києві.

Президент благодійного фонду «Пілігрим» Геннадій МОХНЕНКО повідомив, що учасники велопробігу хочуть цією акцією закликати українців відкрити серця і двері домівок для дітей, які потребують батьків. Вони також хочуть закликати владу створити сприятливі умови для усиновлення і реформувати систему інтернатів. «Ми віримо, що наша країна може і повинна стати державою, в якій всі діти житимуть в сім`ях», - сказав він.

Всього у велопробігу беруть участь 45 дітей.

Заступник директора Державного департаменту з усиновлення та захисту прав дітей Аксана ФІЛІПІШИНА відзначила, що з 2007 року ситуація в Україні в питанні усиновлення кардинально змінилася. «Якщо в 2007 році з 3,5 тис. щорічно усиновлених дітей 2,5 тис. усиновлювались закордон, то, починаючи з 2007 року, ситуація кардинально змінилася. На сьогодні щорічно 2,5 тис. дітей усиновлюються громадянами України і все менше усиновлюються іноземними громадянами», - сказала вона.

За словами А.ФІЛІПІШИНОЇ, завдяки заходам, спрямованим на підтримку сім’ї, кількість дітей, від яких відмовляються матері в пологових будинках, щороку зменшується. «Порівняно з 2007 роком ця цифра зменшилася вдвічі. Якщо в 2007 році приблизно ми спостерігали понад 1,5 тис. відмов, то в 2010 було майже 750 відмов», - сказала вона.

Сьогодні учасники акції вручать звернення від Альянсу «Україна без сиріт» Президенту, голові Верховної Ради та прем`єр-міністру, в якому звертають увагу на найбільш актуальні проблеми у сфері захисту прав дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

«Ситуація з дітьми-сиротами є однією з найгостріших соціальних проблем нашого суспільства. Ми переконані, що для її ефективного вирішення потрібні спільні та скоординовані дії громадськості і державних структур», - йдеться у зверненні.

Автори звернення висловлюють стурбованість, що за 20 років незалежності України так і не з`явилася національна стратегія, яка б визначала загальне бачення та єдиний комплексний підхід до забезпечення прав дітей в державі.

Альянс «Україна без сиріт» наголошує у зверненні на необхідності терміново створити сприятливі умови для розвитку національного усиновлення, особливо щодо дітей старшого віку та дітей з особливими потребами. Крім того, потрібна політична воля для спрямування курсу держави на перехід від інтернатного до сімейного виховання дітей-сиріт. Також необхідно надати можливість благодійним та громадським організаціям ефективно здійснювати діяльність в сфері захисту дітей.