Автоперегони на джипах пройдуть через три заповідники

Екологи вимагають змінити маршрут автоперегонів на джипах «Україна Трофі», який планує пройти через територію трьох заповідників.

Про це йдеться у переданому УНІАН листі заступника голови Національного екологічного центру України Олексія ВАСИЛЮКА.

У Національному екологічному центрі України заявляють, що учасники «Україна Трофі» джипами «плюндруватимуть» поліські заповідники і вимагають заборонити проїзд заповідними територіями та змінити маршрут в обхід об’єктів природно-заповідного фонду.

Зазначаючи, що «близько двох сотень джипів, серед яких і машина сина Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА-молодшого, планують протягом тижня плюндрувати кілька поліських заповідників. У Поліському та Рівненському заповідниках, а також у Шацькому національному парку вони хочуть влаштувати автоперегони по бездоріжжю», О.ВАСИЛЮК підкреслює, що маршрут джипів проходитиме через три унікальні заповідні території України.

«У двох із них – Поліському та Рівненському заповідниках - встановлений режим абсолютної заповідності, а це означає, що там заборонено проходити навіть пішим людям. В Україні біля 8000 охоронюваних природних територій, і лише два десятки з них – «свята святих» - заповідники. Проведення перегонів саме тут є найбільш неприпустимим, ніж в інших місцях України”, - наголошує О.ВАСИЛЮК.

При цьому, він звертає увагу, що судячи з відео та фотографій попередніх трофі-рейдів, важкі машини ламають та викорчовують дерева та кущі, псують дороги, винищують флору та фауну, що є надзвичайно цінними та охороняються українським законодавством та міжнародними конвенціями. Окрім цього, саме зараз триває сезон розмноження тварин, у зв’язку із чим більшість країн навіть запроваджують „місячники тиші”.

«Україна теж має виконувати ці зобов’язання, адже ратифікувала Конвенцію про дикі види флори і фауни та середовище існування у Європі, згідно з якою заборонено розлякувати рідкісні види у сезон їхнього розмноження. Окрім обурення світової спільноти та міжнародного скандалу, що може статися після такого недбалого ставлення до заповідників, пробіг може викликати й цілком слушні юридичні наслідки: за псування об’єктів природно-заповідного фонду передбачена кримінальна відповідальність за статтею 252 Кримінального кодексу», - наголошує О.ВАСИЛЮК.

При цьому він зауважує, що «у самих заповідниках про плани перегонів на джипах або не чули зовсім, або чули тільки погрози - з боку організаторів».

„Ми дізналися про перегони на джипах через інтернет. Зв’язалися з організаторами, а ті нам сказали: якщо ви будете виступати проти, директора та заступника директора заповідника знімуть з посад. Намагалися знайти якийсь компроміс, наприклад, щоб працівник заповідника хоча би показав найбільш цінні території, куди не треба заїжджати, але там перестали знімати трубку”, - переказуються у листі слова працівника одного з заповідників. Водночас О.ВАСИЛЮК констатує: «Тим не менш, організатори трофі-рейду в усіх джерелах хваляться, що маршрут пройде саме заповідними територіями».

Також він зазначає, що Національному екологічному центру України вдалося зв’язатися із організаторами заходу і попросити змінити маршрут пробігу в обхід заповідних територій, «але окрім брутальної лайки у слухавку вдалося почути тільки те, що маршрут змінювати ніхто не збирається», - стверджує він.

Національний екологічний центр України розіслав листи в усі обласні та районні адміністрації, територіями яких проходитиме маршрут пробігу, а також організаторам та спонсорам пробігу з вимогою заборонити проїзд заповідними територіями та змінити маршрут в обхід об’єктів природно-заповідного фонду.

Як повідомляв УНІАН, 2-7 липня в Україні відбудеться перший міжнародний трофі-марафон за маршрутом Київ – Шацьк, про що на прес-конференції в УНІАН повідомили організатори II етапу Чемпіонату України з трофі-рейдів «Україна Трофі» (Ukraine Trophy) - президент Асоціації розвитку позашляхових видів спорту, керівник комітету з трофі-рейдів ФАУ, Сергій ОСАДЧИЙ, президент НОК України Сергій БУБКА, народний депутат, учасник змагань, призер першого туру Чемпіонату України Віктор ЯНУКОВИЧ та голова наглядової ради приватного акціонерного товариства «Метал Юніон» Руслан ЦИПЛАКОВ.

«Трофі-рейд» - змагання із подолання бездоріжжя, в якому, як правило, беруть участь позашляхові автомобілі, мотоцикли та квадроцикли.

Учасники прес-конференції особливо підкреслили, що «Україна Трофі» пройде у мальовничих місцевостях українського Полісся по так званому північному кордону, а віковічні ліси, підступні болота, безліч річок та річечок – стануть найкращою «ареною» для позашляхових змагань, бо не тільки складність маршруту приваблює організаторів та учасників трофі-рейду - краєвиди, пам`ятки історії та архітектури, давні легенди прабатьківщини слов`ян стануть невід`ємною складовою «Україна Трофі», девізом яких є «Пізнай Україну!».

Організатори перегонів розповіли, що траса «Україна Трофі 2011» пролягає через три заповідники - Поліський, Рівненський та Швацький, є найжорсткішою та найдовшою ділянкою в Україні, одна із найскладніших у СНД.