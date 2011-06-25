У пожежі загинуло четверо дітей

Трагедія на Львівщині

Вчора о 23.35 у с. Звір Самбірського району Львівської області у дерев’яному приватному житловому будинку виникла пожежа, внаслідок якої загинуло четверо дітей (2004, 2005, 2007 і 2009 р.н.). Сьогодні о 1.00 пожежно-рятувальними підрозділами МНС пожежу було ліквідовано. Причина пожежі встановлюється, повідомляє прес-служба МНС. На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС у Львівській області. За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.

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