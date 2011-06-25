Акімова: зарплати лікарів суттєво зростуть

Перший заступник глави Адміністрації Президента України Ірина Акімова АКІМОВА запевняє, що завдяки змінам до держбюджету-2011 суттєво зростуть зарплати лікарів та педагогів.

Як повідомляє прес-служба Президента України, про це І.АКІМОВА сказала на брифінгу.

«Завдяки змінам до Державного бюджету на 2011 рік, які підписав Президент України, соціальні стандарти в країні підвищаться», - сказала І.АКІМОВА.

«По-перше, в законі передбачено підвищення першого тарифного розряду. «Він буде поступово збільшуватися. На 1 липня становитиме 635 гривень, і з 1 грудня 2011 – 704 гривні», – повідомила вона. Перший заступник глави Адміністрації пояснила, що за рахунок підвищення першого тарифного розряду відбудеться істотне збільшення зарплат лікарів, вчителів, інших працівників бюджетної сфери. «Загалом це стосується близько 3,4 мільйона людей», – уточнила вона. За словами І.АКІМОВОЇ, якщо сьогодні середня зарплатня лікаря вищої категорії становить 1513 гривень, то після підвищення зарплата зросте на 359 гривень.

По-друге, наголосила І.АКІМОВА, передбачені зміни «вирішують проблеми соціальної справедливості». Йдеться про двадцятивідсоткову надбавку до посадового окладу, яка стосувалася великої групи бюджетних працівників, але не охоплювала всіх. Зараз, згідно з прийнятими змінами, група, на яку поширюватиметься двадцятивідсоткова надбавка, включатиме працівників дитячих садків, позашкільних закладів та інших, що належать до сфери освіти, закладів соціального захисту громадян тощо.

Третім важливим моментом І.АКІМОВА назвала стимулювання створення якісного інституту сімейного лікаря. Так, випускники медичних вишів, які укладуть угоду не менше, ніж на 3 роки роботи у закладах охорони здоров’я в сільській місцевості, і ті, хто працюватиме сімейними лікарями, отримають одноразову адресну грошову допомогу в сумі близько 5 тисяч гривень. «Це стимулюватиме створення інституту сімейного лікаря, що дуже важливо у контексті здійснення реформи охорони здоров’я», – наголосила І.АКІМОВА.

Крім того, Перший заступник глави Адміністрації Президента звернула увагу на передбачені зміни в контексті підвищення престижності роботи у сфері соціального захисту. За її словами, з 1 вересня встановлюється додаткова надбавка в розмірі 30% до основного окладу людям, у яких вислуга років становить більше 10 і які працюють у системі захисту населення.

Перший заступник глави Адміністрації відзначила, що зміни до бюджету передбачають і «особливу увагу до працівників медицини, які працюють з інфекційними захворюваннями», зокрема такими як туберкульоз. «Їм передбачено підвищення основних окладів. Акцент на цю групу соціальних працівників дуже важливий», – підкреслила вона.

Такі збільшення, за словами І.АКІМОВОЇ, стали можливими завдяки покращенню макропоказників, які за результатами першого кварталу «дають достатню упевненість, а також виконання бюджету, його перевиконання на 5%». І.АКІМОВА нагадала, що за результатами першого кварталу, за оцінками Нацбанку, ВВП виріс на 5,2%. «Це достатньо впевнена, гарна позиція, яка дає нам можливості поступово підвищувати рівень соціальних стандартів», – наголосила Перший заступник глави Адміністрації.