Негода залишила без світла 169 населених пунктів України

24 червня внаслідок несприятливих погодних умов (дощ, сильні пориви вітру), через спрацювання систем захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 169 населених пунктів в 11 областях України.

Як повідомляє прес-служба МНС, у Вінницькій області було знеструмлено 63 населених пункти, у у Хмельницькій – 46, у Київській – 16, у Миколаївській – 15, у Кіровоградській – 15, у Тернопільській - 9, у Чернівецькій – 8, у Черкаській – 4, у Дніпропетровській – 3, в Одеській – 3, у Чернігівській – 1 населений пункт.

Відновлено енергопостачання 87 населених пунктів. До робіт залучено бригади обленерго.