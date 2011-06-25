Підкомітет ООН з недопущення катувань вперше відвідав психіатричні заклади України

Підкомітет ООН з недопущення катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання Комітету ООН проти катувань здійснив перший офіційний візит в Україну.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров`я України.

Було зазначено, що метою візиту стало відвідування психіатричних закладів, в яких госпіталізуються особи з розладами психіки, а також ті пацієнти, які туди потрапляють в примусовому порядку. До складу делегація Підкомітету увійшли представники з Франції, Німеччини, Росії, Польщі, Данії, Вірменії, Бразилії та інших зарубіжних країн.

У МОЗ заявили, що відповідно до попередніх висновків Підкомітету ООН зауважень до надання медичної допомоги пацієнтам у психіатричних закладах не було, остаточний звіт буде підготовлено за декілька місяців по завершенню роботи Підкомітету.

Загалом на початку 2011 року в психіатричних закладах України під диспансерним та консультативним спостереженням перебувало 1 168 717 осіб з різними формами психіатричної патології (2,6 % населення України). За 10-річний період показник поширеності розладів психіки та поведінки поступово збільшився на 4,2 % (з 2 449,2 на 100 тис. населення у 2001 р. до 2 552,8 — у 2010 р.).