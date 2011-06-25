Затримано керівника ДП «Укрвакцина»

Порушено кримінальну справу стосовно керівника державного підприємства «Укрвакцина».

Як повідомляється на офіційному сайті МВС, зокрема, Головним слідчим управлінням МВС України під час розслідування кримінальної справи стосовно службових осіб ТОВ «Інтерфарм», які, зловживаючи службовим становищем, заволоділи бюджетними коштами в особливо великих розмірах, викрито керівника ДП «Укрвакцина».

Як з’ясувалося, посадовець, якому інкримінується зловживання службовим становищем, уклав та підписав із порушеннями тристоронній договір про закупівлю вакцини «Пентаксим» на 2009 рік.

Дії посадовця сприяли заволодінню бюджетними коштами на суму понад 50 млн. грн., йдеться у повідомленні.

Наразі Головним слідчим управлінням МВС України стосовно керівника ДП «Укрвакцина» порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України „Зловживання владою або службовим становищем”.

Печерським районним судом столиці посадовцю обрано запобіжний захід - взяття під варту.