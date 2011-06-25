Звання «Мати-героїня» присвоїли понад 2700 багатодітним матерям
15:00, 25 червня 2011Країна
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Янукович підписав указ
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав укази про присвоєння почесного звання «Мати-героїня» понад 2700 багатодітним матерям.
Про це повідомляє прес-служба глави держави.
В Адміністрації Президента нагадують, що з початку цього року це почесне звання присвоєно понад 13 тисячам жінок, які народили та виховали до восьмирічного віку п`ятьох і більше дітей, у тому числі дітей, усиновлених у встановленому законодавством порядку.
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