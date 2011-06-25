У Криму два дні йтимуть сильні зливи, грози, шквал

Штормове попередження оголошене в Криму на неділю і понеділок, 26 і 27 червня, у зв`язку з прогнозованим різким погіршенням погодних умов.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі кримського Управління Міністерства з надзвичайних ситуацій.

«Місцями очікуються сильні зливи, грози, шквал 18-23 метрів за секунду», - говориться в прес-релізі.

Востаннє штормове попередження через зливи оголошували в Криму на 15 червня.