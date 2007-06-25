У Німеччині виявили вірус пташиного грипу

Влада Німеччини поінформувала Європейську комісію про те, що лабораторні тести регіональної лабораторії Баварії та національної референтної лабораторії підтвердили вірус “пташиного грипу” у двох лебедів, яких було знайдено мертвими в провінції Нюрнберг, Баварія.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Єврокомісії.

Згідно з повідомленням, у лебедів виявлено високопатогенну форму пташиного грипу H5N1.

Влада Німеччини також повідомила про запровадження необхідних заходів безпеки навколо місця виявлення мертвих лебедів, відповідно до директив ЄС.

Це – перший випадок виявлення “пташиного грипу” у диких птахів цього року в ЄС. Минулого року “пташиний грип” було виявлено у 700 диких птахів.

Цього року були виявлені три спалахи “пташиного грипу” у свійських птахів – у Великобританії та Угорщині (в січні-лютому), та два дні тому – в Чехії, де спалах “пташиного грипу” було виявлено на фермі індиків. На фермі в регіоні Орліци у центрі Чехії, де вирощуються близько 6 тисяч індиків, 1800 загинуло від “пташиного грипу” – H5N1.