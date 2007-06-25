У Німеччині виявили вірус пташиного грипу
Двох лебедів було знайдено мертвими
Влада Німеччини поінформувала Європейську комісію про те, що лабораторні тести регіональної лабораторії Баварії та національної референтної лабораторії підтвердили вірус “пташиного грипу” у двох лебедів, яких було знайдено мертвими в провінції Нюрнберг, Баварія.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Єврокомісії.
Згідно з повідомленням, у лебедів виявлено високопатогенну форму пташиного грипу H5N1.
Влада Німеччини також повідомила про запровадження необхідних заходів безпеки навколо місця виявлення мертвих лебедів, відповідно до директив ЄС.
Це – перший випадок виявлення “пташиного грипу” у диких птахів цього року в ЄС. Минулого року “пташиний грип” було виявлено у 700 диких птахів.
Цього року були виявлені три спалахи “пташиного грипу” у свійських птахів – у Великобританії та Угорщині (в січні-лютому), та два дні тому – в Чехії, де спалах “пташиного грипу” було виявлено на фермі індиків. На фермі в регіоні Орліци у центрі Чехії, де вирощуються близько 6 тисяч індиків, 1800 загинуло від “пташиного грипу” – H5N1.