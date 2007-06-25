Індійський десятикласник провів операцію кесарів розтин породіллі, повідомило індійське телебачення.

Операція пройшла більше двох місяців тому в місті Маннапараї в південному штаті Тамілнад. 15-річний "хірург" Дхіліпан Радж зробив кесарів розтин породіллі під наглядом батьків-лікарів, які практикують у власному медичному центрі.

Цей кричущий випадок став надбанням громадськості завдяки пихатості батька юного "таланта" Муругесана, який записав операцію на відеокамеру і з гордістю продемонстрував її на зустрічі членів Індійської медичної асоціації.

Обурені порушенням закону і лікарської етики колеги не розділили почуттів батька, який сподівався прославитися як батько наймолодшого хірурга в світі.

"Ми проводимо розслідування. Дії Муругесана оцінить комісія з етики. За підсумками розгляду може бути ухвалене рішення про заходи відносно хірурга", - заявив представник асоціації Вашиш Аччані.

Батька-хірурга образила подібна реакція колег по цеху, і він звинуватив їх у заздрості. Між медиками відбулася словесна суперечка.

Притягти батьків-лікарів до відповідальності буде, однак, нелегко, оскільки батько підлітка стер відеозапис операції і тепер стверджує, що його син "просто спостерігав", як дорослі роблять кесарів розтин, повідомляє ТБ.

Хірург з Тамінада не перша людина, яка в гонитві за рекордом поставила під загрозу життя інших людей. Раніше далекобійник з Тамілнада посадив за кермо вантажівки трирічного сина і разом з ним виїхав на дорогу загального користування. Минулого року в штаті Орісса на сході Індії тренер, який виявив у чотирирічного хлопчика неабияку витривалість, організував марафонський забіг з його участю.

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