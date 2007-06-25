Лікарів змусять ходити на похорони пацієнтів?

Лікарі, чиї хворі померли внаслідок старості або з будь-якої іншої причини повинні будуть відвідувати їх похорони. Вони мають віддати останню дань покійному, який у деяких випадках був їх пацієнтом впродовж багатьох років.

З такою ініціативою виступив професор Оклендского університету Брюс Арролл. Він вважає, що подібна практика може сприяти уважнішому ставленню лікарів до живих людей. За визнанням самого Аррола, сам він робить це вже багато років. Це допомагає йому скласти повнішу клінічну картину захворювань, і в деяких випадках зробити висновки про правильність поставленого діагнозу і подальшого лікування.

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