Прокуратура Києва виявила порушення у 20 приватних медичних закладах столиці

Прокуратура міста Києва виявила порушення законодавства у 20 приватних медичних закладах столиці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури України, перевіривши 20 приватних медичних закладів (у столиці їх нараховується понад 500), у кожному виявлено порушення закону. Найтиповішим є надання медичної допомоги лікарями без відповідної фахової та кваліфікаційної підготовки у непристосованих для цього приміщеннях. Також встановлено факти надання медичних послуг, непередбачених ліцензією, відсутність паспортів та сертифікатів щодо можливості експлуатації медичного устаткування, застосування лікарських засобів із простроченими термінами придатності тощо.

Нерідко на підставі офіційних документів, куди вносились недостовірні відомості про відповідність матеріально-технічної бази приватного медичного закладу до встановлених вимог законодавства та наявність кваліфікованих фахівців, незаконно видавались ліцензії. Зокрема, комерційним товариством отримано ліцензію на здійснення медичної практики за спеціальностями дерматовенерологія, терапія, кардіологія, акушерство та гінекологія, ультразвукова діагностика. Проте, за адресою товариства знаходилися приміщення, де надавалися перукарські та косметологічні послуги. За фактом службового підроблення прокуратурою столиці порушено кримінальну справу. Аналогічну кримінальну справу порушено прокуратурою Дарницького району міста Києва.

Загалом, органами прокуратури столиці за результатами перевірки порушено 4 кримінальні справи. За внесеними документами прокурорського реагування Міністерством охорони здоров’я вирішується питання про скасування ліцензій 6 суб’єктам підприємницької діяльності, до адміністративної та дисциплінарної відповідальності притягнуто понад 20 осіб.

Крім того, прокуратурою міста Києва внесено подання на адресу Міністерства охорони здоров’я щодо вжиття організаційних заходів для усунення виявлених порушень закону та недопущення їх у подальшому.