3D-фільми допоможуть виявити приховану косоокість

Перегляд фільмів у стерео-окулярах 3D (права лінза – синього кольору, ліва – червоного), які дозволяють бачити об`ємне зображення, допомагає діагностувати приховану косоокість.

Про це УНІАН повідомили у Київському центрі мікрохірургії ока.

«Перегляд фільму у тривимірних окулярах допомагає виявити відсутність об`ємного зору. Під час перегляду зображень у форматі 3D задіяні око, нерв і мозок. Якщо ви дивитеся 3D-фільм, при цьому немає об`ємного ефекту – у вас прихована косоокість, а це мотив звернутися до лікаря. Ті, кому об`ємний зір необхідний у роботі, як правило, знають про свій дефект, решта своєї косоокості не помічає», - відзначає професор Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика Юрій КОНДРАТЕНКО.

За словами професора, прихованою косоокістю страждає до 10% українців. У 90% випадків косоокість можна вилікувати за допомогою тренування бінокулярного зору.

«При косоокості одне око бачить гірше, і, щоб був відсутній дискомфорт, мозок усуває цю проблему, відхилюючи око. На сьогоднішній день Київський центр мікрохірургії ока є провідним з лікування косоокості у світі і відмінно справляється з цією проблемою. У більшості випадків операції вдається уникнути», - констатує Ю.КОНДРАТЕНКО.

Водночас професор відзначив, що говорити про користь або шкоду 3D-фільмів для зору людини не можна, оскільки подібні дослідження не проводилися.

«Чи шкодить перегляд 3D-фільмів - поки невідомо, у нас таких спостережень немає. Потрібний час, щоб зробити висновки. Людина бачить не оком, а мозком. Око лише сприймає інформацію. Можливо, ефект 3D якось і впливає на зір. У деяких людей тривалий перегляд фільму в 3D-окулярах призводить до головного болю», - відзначив Ю.КОНДРАТЕНКО.