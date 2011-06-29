У Києві викрито канал контрабанди психотропної речовини

Співробітники СБУ у Києві викрили та припинили діяльність групи осіб, яка намагалася організувати канал контрабанди сильнодіючої психотропної речовини JWH-018, що є психоактивною сполукою–стимулятором і за своєю дією подібна до тетрагідроканабінолу.

Для переміщення психотропів зловмисники використовували міжнародну мережу поштових відправлень, повідомили УНІАН у Прес-сектор Управління СБУ у м. Києві.

Співробітники СБУ затримали одного із членів групи під час одержання ним чергової бандеролі. Він замовив через Інтернет 160 г порошкової психотропної речовини, що була запакована у поліетиленові пакети, та планував розповсюдити її на території Київської та Одеської областей через мережу дрібних наркодилерів.

Слідчим відділом УСБУ у м. Києві стосовно зловмисника порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів та прекурсорів) Кримінального кодексу України.

Проводяться заходи зі встановлення усіх членів групи.