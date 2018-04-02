У Київському центрі мікрохірургії ока застосовують новітні хірургічні методики

У Київському центрі мікрохірургії ока щоденно виконується близько 350 операцій. Застосовуючи новітні хірургічні методики, тут надають допомогу при травмах, виправляють косоокість, усувають катаракту і глаукому, відшарування сітківки ...

Професор кафедри офтальмології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, фахівець Київського центру мікрохірургії ока професор Юрій КОНДРАТЕНКО розповів журналісту УНІАН про розробки в галузі мікрохірургії ока.

ПРАЦЮЄМО НАД ПЕРЕСАДКОЮ КАПСУЛЬНОГО МІШЕЧКА ОКА СВИНІ ... НЕ ХОТІЛОСЯ Б, ЗВИЧАЙНО

- Які операції в Центрі мікрохірургії ока проводять найчастіше?

- Центр мікрохірургії ока займається реконструкцією очей при травмах, оперуємо відшарування сітківки ока, займаємося лікуванням катаракти та глаукоми. Також ми виконуємо косметичні операції. Основним показанням до хірургічного втручання є травми ока. Щодня ми робимо 2-3 таких операції.

Крім цього, Центр спеціалізується на виправленні підвивихів і вивихів кришталика ока. Наші хірурги першими в світі розробили технологію повернення і фіксації кришталика. Одна з проблем - це помутніння рогівки ока. Ми розробили методику переверту рогівки.

- Розкажіть докладніше про розробки Центру в галузі мікрохірургії ока.

- Людина бачить не оком, а мозком. Ми можемо пересадити око, але як його під`єднати до мозку?! Коли ми імплантуємо штучне око, ми можемо під`єднати камеру, тоді людина починає бачити рух.

Сітчаста оболонка - це мозкова тканина. Якщо вона жива, то при відшаруванні ми можемо приварити її лазером. У нас цим займаються два відділення.

Рік тому фахівці нашого Центру вперше в світі зробили пересадку капсульного мішка від загиблої людини. Зараз ми працюємо над пересадкою людині капсульного мішка ока свині ... Не хотілося б, звичайно, але у нас немає донорських органів, трансплантаційного матеріалу. Пересадку органів від свині світова медицина вже практикує давно. У Москві нещодавно зробили пересадку клапана серця від свині - людині. Одеські офтальмологи отримали дозвіл на пересадку рогівки ока від свині. Ми хочемо пересаджувати капсульний мішок від свині, це як альтернатива для людей, яким потрібна трансплантація, а матеріалу немає.

Коли гинуть очі - це єдиний вихід. Адже якщо око загине - його видалять. Можливо, за допомогою свинячих органів молоді люди зможуть «дотягнути» до того часу, коли в Україні дозволять пересадку органів від загиблих людей.

УКРАЇНСЬКІ ХІРУРГИ ТРЕНУЮТЬСЯ НА ... ПАЦІЄНТАХ

- Що ви думаєте про закон про трансплантацію органів?

- В українському законодавстві немає чіткого трактування, як може бути взятий трансплантаційний матеріал. Хто і коли повинен дати дозвіл в тому чи іншому випадку. Для ефективності справи, це має вирішувати на місці судмедексперт, бо терміни життя матеріалу невеликі. Поки отримаєш дозвіл, домовишся з родичами - вже немає сенсу брати орган. У Радянському Союзі після констатації смерті лікарі ні в кого нічого не питали. Питали тільки у судмедексперта - можна брати орган чи не можна. Україна була піонером в галузі трансплантації рогівки. Володимир Філатов першим у світі почав застосовувати консервацію тканин, що дозволило використовувати трупну рогівку. Захід до цього прийшов пізніше.

Зараз цього у нас не робиться, це нонсенс! Адже сотні молодих людей втрачають очі...

- Родичі покійних навряд чи хочуть віддавати тіла своїх близьких «на органи» ...

- У тому то й річ! Сьогодні будь-яка нова операція - це особиста авантюра хірурга, «на удачу». Це стосується не тільки офтальмології, але і хірургії в цілому. Перед тим як хірург буде робити нову операцію - запитаєте: «Ви її відразу зробите або десь тренувалися»?

Будь-яку розробку в галузі хірургії потрібно на комусь відпрацювати.

Раніше в патанатомії було гасло: «Тут мертві служать живим!». Зараз ця тема закрита. Хірургія - це слесарщіна, рукоділля. У минулі часи хірурги ходили в патанатомію «ставити» руки. Ми, хірурги, оперували трупи. Сьогодні необхідно прийняти закон, що дозволяє такі операції. Адже завтра нікому буде нас оперувати. Я професор медуніверситету і мені треба показувати, вчити. Я тренувався робити операції на трупах. Ви бачили, щоб артист жодного разу не прорепетирував і виходив на сцену?! Сьогодні нас, хірургів, змушують оперувати без репетицій. Це гальмує не тільки розвиток науки, а й постановку рук хірурга. Операції на очах вимагають постійної практики, тренувань. Бачите (показує вишиту картонку. - УНІАН) - я шию щодня. Щоб було менше вірогідності, що я зроблю комусь гірше.

«Я МОЖУ ЗРОБИТИ «НОРМАЛЬНЕ» ОКО, АЛЕ ЦЕ МОЖЕ БУТИ НЕ КОМФОРТНО»

- Лікування зору лазером стало дуже популярним. Існують лазери: ріжучі, лазери, що зашивають, стимулюючі ... Розкажіть про лазерний метод корекції зору.

- Сьогодні лазери замінюють якісний інструмент. Завдання офтальмолога, як і будь-якого лікаря, визначити, чому проблема виникла і назвати варіанти вирішення проблеми. При цьому жодного варіанту вирішення проблеми не існує без втрат. Тобто будь-яке лікування - палиця з двома кінцями: одним лікуємо, іншим - калічимо. Операція - це завжди травма. Мистецтво лікаря не в тому, щоб зробити добре, але зробити менш погано. Саме лазери допомагають робити «менш погано» - більш ніжні розрізи, полірування ...

Друга складова - софт, програма. Лазером управляє програма, завдяки цьому точність дій на порядок підвищена, виключається негативний вплив людського фактора.

Треба розуміти, що таке для пацієнта «добре». Треба розуміти проблему пацієнта, у кожного вона своя. Все суб`єктивно. Я можу зробити «нормальне» око, але для людини це може бути не комфортно.

- Зараз безліч клінік пропонує лікування лазером. Трапляється, люди, довіряючи рекламі, самі призначають собі «операцію». Коли це дійсно необхідно?

- Нині актуальним стає питання не лікування, а діагностики: визначитися - чи потрібно це лікування? Лікар має запропонувати варіанти лікування. Пацієнт має знати, в чому він одержить виграш, а в чому програє. Тому ми боремося за діагностичні кабінети. Сім разів відміряти, один - відрізати. Якщо у людини є проблема із зором, перш ніж прийняти рішення оперувати, бажано проконсультуватися в декількох лікувальних установах, щоб дізнатися якими можуть бути негативні боки. І тільки потім приймати рішення - де робити операцію. Я підкреслю, приймати рішення про операцію має не лікар, а пацієнт, після низки консультацій фахівців, обговоривши всі можливі варіанти вирішення проблеми.

ЗА КОРДОНОМ ЗАБОРОНЕНО ЗАСТОСОВУВАТИ ЛАЗЕР ПРИ КОРОТКОЗОРОСТІ БІЛЬШ, НІЖ 6-7 ДІОПТРІЙ

- Чи можемо ми говорити, що приватна медицина іноді пропонує операції тим, кому їх можна було уникнути?

- Будемо відверті: прибуток приватного лікувального закладу, який виконує операції за допомогою лазера, залежить від кількості клієнтів. І лікар, який обстежує пацієнта напередодні призначення на операцію, часто замовчує про інші, безопераційні варіанти вирішення проблеми. При цьому сама операція, як правило, буде виконана на найвищому рівні ... Але, можливо, її й зовсім можна було уникнути.

- Чому, на вашу думку, в Україні склалася така ситуація?

- В Україні не існує системи надання медичної допомоги населенню. Хворий в регіоні сьогодні безпорадний. Раніше фельдшер міг направити хворого в район, із району - в республіку. Зараз система зруйнована, її потрібно створювати, потім - реформувати. Якщо людина здалеку - вона повинна платити за те, що буде госпіталізована в столичну лікарню.

Сьогодні в Україні необхідні кабінети долікарського огляду для виявлення глаукоми. Глаукома - це відкладення солей, коли підвищується тиск ока ... Після 40 років треба відвідувати окуліста раз на рік.

- Назвіть основні мінуси лазерного втручання.

- Лазерні операції на рогівці ока виконуються при асиметрії ока, для того, щоб зняти окуляри. Мінус цієї операції - можливо помутніння рогівки ока. Інший напрям - зміцнення сітківки ока, наприклад, тих судин, які уражаються при діабеті. Це іншого типу лазер, він зміцнює судини, що луснули. При неправильній дії лазера луснуті судини можуть призвести до крововиливу і безповоротної втрати зору.

Третій напрям лазера - власне операції: розрізи на оці для вирішення різних проблем. Лазер стерильний, асептика дотримується, інфекція не потрапляє. Як я вже говорив, лазер діє за програмою, і помилитися рука лікаря вже не може... Але, повторюся, до будь-якої операції, може не бути критичних показань. Завжди є обмеження. За кордоном, наприклад, офіційно забороняють застосовувати лазер, при короткозорості більше 6-7 діоптрій. У нас такого закону немає.

- Нині безліч приватних офтальмологічних кабінетів пропонують свої послуги. Кому можна довіряти?

- Треба вибирати установу, що зарекомендувала себе і має систему підтримання авторитету. Це відповідні кадри, консультації експертів. Якщо в клініці є професор - він повинен консультувати лікаря.

Якщо потрібно приймати радикальне рішення про лікування або операцію, треба зібрати кілька авторитетних думок. Однією з таких установ має бути державна лікарня.

- Більшу частину дня багато хто з нас проводить за комп`ютером. І ми знаємо, що потрібно робити вправи і час від часу давати відпочинок очам, але ми нехтуємо цим. Як все-таки зберегти зір?

- Коли ви дивитеся на монітор, то рідше моргаєте. Інформація відволікає мозок, очі стають червоними, сухими, починає дратувати світло.

Щоб око не ставало сухим треба капати «штучну сльозу». У всіх препаратів «штучна сльоза» однакова основа. А розчинники, консерванти - різні. Сльозу потрібно підібрати під своє око - це як крем, кожному підходить свій. Але капати треба обов`язково, кожні годину-півтори.

ДО 10% ЛЮДЕЙ МАЮТЬ ПРИХОВАНУ КОСООКІСТЬ

- Популярність кінотеатрів 3D в світі побила всі рекорди. Виробники відеотехніки також переходять на випуск телевізорів і моніторів у форматі 3D. Це спеціальна технологія, яка дозволяє бачити на екрані об`ємну картинку. Об`ємне зображення створюється шляхом «обману» ока, не шкодить це зору?

- Поки що невідомо, у нас таких спостережень немає. Потрібен час, щоб зрозуміти.

Людина бачить не оком, а мозком. Око лише сприймає інформацію. Інформація накопичується, зливається в мозку, і ми бачимо об`ємне зображення. Можливо, ефект 3D якось впливає на зір. Але якщо одне око бачить гірше, об`ємного ефекту не буде. При перегляді зображення в червоно-синіх окулярах задіяні очі, нерв і мозок.

Доречи, ці окуляри були винайдені ще в кінці 19 століття для виявлення прихованої косоокості.

При косоокості одне око бачить гірше, і щоб йому не було дискомфортно, мозок прибирає цю проблему, відхиляючи око. У 90% випадків косоокість лікується не операцією, а тренуванням бінокулярного зору.

Перегляд 3D може виявити, що у людини відсутній об`ємний зір. Якщо Ви дивитеся 3D-фільм, але не бачите об`єму, у Вас в мозку не зливається зображення - це прихована косоокість, привід звернутися до лікаря. До 10% людей мають приховану косоокість.

Для тих, кому об`ємний зір необхідний в професії - це велика проблема, інші, зазвичай, своєї прихованої косоокості не помічають.

Київський центр мікрохірургії ока є провідним з лікування косоокості у світі і відмінно справляється з цією проблемою.

Розмовляла Анна Горпинченко