Японці навчилися повністю відновлювати зуби

Японським ученим з медичного університету міста Хоккайдо вдалося розробити унікальну технологію лікування зубів завдяки винайденому спеціальному хімічному складу, в основу якого входять білки колаген і фосфофорин.

В ході експерименту медики помістили білкову масу в пошкоджений карієсом зуб піддослідного собаки. Всього через два місяці було зафіксовано повне відновлення дентину. Дентин - речовина, яка складає основу зуба.

Японські учені мають намір почати випробування на людях в найкоротші терміни, а практичне застосування відкриття стане можливим вже через п`ять років.

podrobnosti.ua