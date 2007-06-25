Японці навчилися повністю відновлювати зуби
12:58, 25 червня 2007Країна
0
Учені мають намір почати випробування
Японським ученим з медичного університету міста Хоккайдо вдалося розробити унікальну технологію лікування зубів завдяки винайденому спеціальному хімічному складу, в основу якого входять білки колаген і фосфофорин.
В ході експерименту медики помістили білкову масу в пошкоджений карієсом зуб піддослідного собаки. Всього через два місяці було зафіксовано повне відновлення дентину. Дентин - речовина, яка складає основу зуба.
Японські учені мають намір почати випробування на людях в найкоротші терміни, а практичне застосування відкриття стане можливим вже через п`ять років.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter