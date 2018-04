Заразитися грипом можна через банкноти

Вірус грипу здатний тривалий час зберігатися на грошових купюрах, встановили учені з Університетських лікарень Женеви. На їхню думку, такий спосіб передачі мікроба може сприяти розповсюдженню наступної пандемії грипу, повідомляє New Scientist.

Керівник дослідження Верб ТОМАС (Yves Thomas) і його колеги помістили на швейцарські франки різні штами вірусу грипу (включаючи ті, який циркулювали зимою 2007 року), і залишили їх при кімнатній температурі. Через різні проміжки часу учені визначали наявність живих вірусів на банкнотах.

З`ясувалося, що віруси грипу зберігалися на банкнотах від двох до 72 годин, причому найбільш стійким виявився один із найпоширеніших штамів - H3N2. У випадку, якщо віруси потрапляли на купюру з носовими виділеннями, тривалість їх життя збільшувалася, і складала від одного до 17 днів залежно від штаму. За словами учених, підвищення стійкості вірусу пояснювалося тим, що виділення з носа є ідеальним середовищем для його існування.

Найбільш поширеним способом передачі грипу є повітряно-крапельний шлях – через мокроту і носові виділення при чханні, кашлі, розмові. Недавні дослідження показали, що можливо також зараження контактним шляхом - при зіткненні здорової людини з поверхнями, до яких раніше доторкався хворий. А значить, цілком реально заразитися грипом, доторкнувшись до купюр, яких раніше торкався хворий, або що містять його виділення з носа, резюмували швейцарські дослідники.

Звіт про результати дослідження був представлений авторами в ході Конференції із заходів боротьби з грипом (Options for the Control of Influenza Conference), що проходила в Торонто з 17 по 23 червня.

