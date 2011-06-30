Створення сімейних амбулаторій - це спосіб відмити гроші?

Питання подальшого функціонування амбулаторій сімейної медицини потребує широкого громадського обговорення, вважають у фракції «БЮТ-Батьківщина» у Київраді.

Як повідомили УНІАН у прес-службі фракції, про це йдеться у депутатському запиті до голови КМДА Олександра ПОПОВА і секретаря Київради Галини ГЕРЕГИ від лідера фракції Тетяни МЕЛІХОВОЇ.

Як ствердужють у фракції «БЮТ-Батьківщина», ініціатива влади щодо відкриття амбулаторно-поліклінічних закладів охорони здоров′я на сьогодні є засобом відмивання коштів.

«На створення амбулаторій у столиці влада хоче виділити 100 млн. грн. Така сума планується з розрахунку, якщо вартість ремонту 1 кв. м приміщення, у якому розміщуватиметься амбулаторія, становить 4 тис. 200 грн., а вартість купівлі 1 кв. м приміщення становить 14 тис. грн. Дивує, що влада готова витратити такі великі суми, коли у бюджеті недостатньо грошей на виплату зарплати та відсутні гроші на надбавки й премії бюджетним працівникам», - заявила Т.МЕЛІХОВА.

За її словами, варто лише провести експертизу вартості ремонту приміщень і порівняти ціни на ринку нерухомості, як стане зрозумілим, що створення амбулаторій - це ніщо інше як відмивання коштів.

«У столиці не існує проблеми нестачі закладів медицини, немає скарг, на кшталт того, що людині немає де лікуватися. Натомість є скарги, що лікування неякісне і дороге. То, можливо, нам потрібно не створювати нові медичні установи, а направити ці гроші у вже існуючі медичні заклади, щоб з людей не брали гроші за кожну процедуру?» - запропонувала Т.МЕЛІХОВА.

Вона заявила, що від киян надходять зауваження і скарги щодо доцільності та ефективності функціонування таких амбулаторій в столиці. Серед основних недоліків називають необхідність звернення до поліклініки для закриття лікарняного, оскільки сімейний лікар такими повноваженнями не наділений. Крім того, за словами Т.МЕЛІХОВОЇ, за отриманням невідкладної медико-санітарної допомоги пацієнтів направляють до поліклінік і лікарень, бо в амбулаторіях немає необхідної техніки та достатньої кількості фахових лікарів.

У прес-службі столичної фракції «БЮТ-Батьківщина» зауважили, що система амбулаторій сімейної медицини впроваджується згідно з розпорядженням КМДА від 3 лютого 2011 року «Про питання діяльності амбулаторно-поліклінічних закладів охорони здоров′я міста Києва».