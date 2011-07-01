Чому "горять" щоки

Фізіологи встановили, що за регуляцію судинно-кровоносної системи нашого організму відповідають дві підсистеми: парасимпатична і симпатична. Перша розширює судини поверхні тіла, у тому числі обличчя, що і викликає ефект почервоніння шкіри, а друга, навпаки, звужує судини, і це викликає ефект збліднення. Вся ця система в комплексі називається вегетативної. Вона тісно пов`язана з центральною нервовою системою, але, крім того, має і самостійне значення. Вегетативна нервова система нібито перебуває в проміжку між тілом і психікою. І її участь у загальній регуляції станів і поведінки людини досить активне.

За типом «поведінки» в організмі людини вегетативної нервової системи виділяють два типи людей. Перший - парасимпатики, люди, що червоніють, вони більш недовірливі, сором`язливі і легко передбачувані, у яких, як кажуть, «все написано на обличчі». Другий - симпатики, які дуже спокійні, закриті і майже невразливі. Ці якості даються людині від народження від природи, як колір очей, форма носа або група крові.

health.aif.ua