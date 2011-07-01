Україна закупила сироватку проти отрути гадюки

Міністерство охорони здоров’я України вирішило проблему з нестачею сироватки проти отрути гадюки.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МОЗ.

Зокрема, як зазначається в повідомленні, проблема нестачі сироватки проти отрути гадюки звичайної (Vipera berus) виникла у зв`язку з почастішанням випадків укусів змій, особливо в західних регіонах України. На сьогодні в Україні зареєстрований тільки імунобіологічний препарат польського виробництва, який наразі відсутній на складі заводу-виробника Вакцин і Сироваток “БІОМЕД” ТОВ, Польща, і його виробництво, відповідно до планів підприємства, відбудеться лише у січні-лютому 2012 року.

Тому враховуючи складність вищезазначеної ситуації Міністерством охорони здоров’я України надано разовий дозвіл ТОВ "Берег-Сервіс" (м. Одеса) на ввезення сироватки проти отрути гадюки звичайної російського виробництва Федерального державного унітарного підприємства «НВО «Мікроген» МОЗ РФ у кількості 555 доз відповідно до потреби регіонів України.

За інформацією ТОВ "Берег-Сервіс", препарат - сироватка проти отрути гадюки звичайної, виробництва ФДУП «НВО «Мікроген» МОЗ РФ, Росія буде розмитнено 1 липня 2011 року та направлено до регіонів України починаючи з 4 липня, поінформували в Міністерстві охорони здоров’я.