Україна та Вірменія співпрацюватимуть у галузі медицини

Україна та Вірменія підписали угоду про співробітництво між Міністерства фінансів та Програму співпраці між Міністерствами охорони здоров’я в галузі медицини на 2011-2013 роки.

Як повідомляє прес-служба Президента України, сьогодні у Києві у присутності Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА та Президента Вірменії Сержа САРГСЯНА відбулася церемонія підписання двосторонніх документів.

Уповноважені представники також підписали Протокол про внесення змін та доповнень до Угоди між Урядами України та Вірменії про повітряне сполучення та Протокол П’ятого засідання Міжурядової українсько-вірменської комісії з питань економічного співробітництва.