Вакцини в Україні з'являться у липні

У Міністерстві охорони здоров’я обіцяють, що вже із середини липня медичні заклади почнуть отримувати вакцини.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МОЗ.

Зокрема, як зазначається в повідомленні, відповідно до графіків поставки укладених договорів, поставка вакцин розпочнеться вже в липні 2011 року. Із середини липня розпочнеться поставка вакцин у регіони.

При цьому в МОЗ зазначають, що впродовж липня 2011 року планується провести всі процедури щодо централізованої закупівлі імунобіологічних препаратів. На сьогодні проведено тендерні процедури на суму 108 млн. грн.

Всього, відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2011 рік», передбачено 237,8 млн. грн. для закупівлі імунобіологічних препаратів. Але цієї суми недостатньо, тому Міністерство охорони здоров’я звернулось до Кабінету міністрів з проханням виділити додаткові кошти на закупівлю імунобіологічних препаратів, поінформували в МОЗ.

В повідомленні також зазначається, що незважаючи на значний загальний рівень зростання цін, міністерству вдалося здешевити закупівлю вакцин у порівнянні з минулим роком. Наприклад, вакцина для профілактики кашлюку, дифтерії та правця з ацелюлярним кашлюковим компонентом в цьому році у порівнянні з попереднім була закуплена на 10% дешевше, а вакцина для профілактики сказу - на 12%. В середньому вдалося досягнути зменшення цін закупівлі імунобіологічних препаратів на 8,5%, підкреслили в МОЗ.

Як повідомлялося, за даними ЗМІ, у поліклініках України вже давно закінчилися вакцини, необхідні для планових щеплень. У зв`язку з цим батькам складно буде віддати своїх дітей в дитсадки і школи. Крім того, виникає загроза епідемій таких захворювань, як дифтерія, кір тощо.

У поліклініках кажуть, що вакцини приходять нерегулярно і в недостатній кількості. Ця проблема з постачаннями планових вакцин актуальна для всіх регіонів країни.