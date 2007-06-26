Ожиріння захищає від туберкульозу

Літні люди з ожирінням чи надмірною вагою значно рідше хворіють на туберкульоз порівняно зі своїми ровесниками з нормальною або низькою вагою. Такі висновки зробили гонконзькі вчені в результаті масштабного дослідження, проведеного в кількох геріатричних центрах країни.

У дослідженні, яке тривало п’ять років, взяли участь більше 42 тисяч немолодих пацієнтів. Залежно від показника індексу маси тіла (ІМТ), вони були розділені на п’ять підгруп.

У результаті з’ясувалося, що ймовірність розвитку туберкульозу в учасників із дефіцитом ваги була в шість разів вища порівняно з групою з найбільшими показниками ІМТ. Пацієнти з нормальною вагою захворювали на туберкульоз утричі частіше порівняно з людьми, в яких велика маса тіла.

Таким чином, ризик розвитку туберкульозу дослідження знижувався у міру збільшення ваги. Причини виявленої закономірності до кінця не зрозумілі, проте, за словами авторів дослідження, вони можуть бути пов’язані з роллю жирової тканини в регуляції функцій ендокринної та імунної систем організму.

Гіпотеза про здатність жирових відкладень знижувати вірогідність розвитку туберкульозу підтверджується тим фактом, що поширеність цього захворювання в країнах Європи стала поступово знижуватися у 18-19 ст., не зважаючи на відсутність ефективних засобів запобігання інфекції. Не виключено, що істотну роль при цьому зіграла поява дешевих і загальнодоступних продуктів харчування, і, як наслідок, збільшення кількості людей з високою масою тіла, вважають учені.

За матеріалами Lenta.ru