Алкоголізм лікуватимуть за допомогою генної інженерії

За допомогою генної терапії чилійським ученим вдалося на 50% знизити споживання алкоголю у щурів з природженою схильністю до алкоголізму. Нова методика полягає у введенні в організм "антисмислового" гена, що знижує активність альдегіддегідрогенази, - ензима, що відповідає за метаболізм етанолу.

Знижене вироблення ферментів, що беруть участь в розкладанні алкоголю, характерне для багатьох народів Південно-східної Азії. Через цю особливість азіати значно гірше, ніж європейці, переносять алкоголь, проте при цьому вони менш схильні до ризику розвитку алкоголізму.

У даний час при лікуванні хронічного алкоголізму використовується препарат дисульфарм, який здатний блокувати дію альдегіддегідрогінази. Водночас, оскільки дисульфарм необхідно приймати регулярно, його ефективність дуже залежить від ініціативи самого хворого, який не завжди готовий дотримуватися рекомендацій лікарів.

Винахід співробітників Університету Чилі має на меті замінити тривалий курс медикаментозного лікування одноразовою процедурою з довгостроковим ефектом. Як вектор (переносника) генетичного матеріалу дослідники використовували нешкідливий аденовірус, несучий антисмисловий ген, РНК якого здатна зв"язуватися з РНК альдегіддегідрогенази, блокуючи синтез цієї сполуки.

За даними дослідників, одноразове введення вірусу знижувало активність ензима в печінці щурів на 80%.

Безпосередньою функцією альдегіддегідрогенази є перетворення метаболіту етилового спирту - ацетальдегіду - в оцтову кислоту. Оскільки ацетальдегід токсичний, уповільнення цього процесу приводить до важкого отруєння, що супроводжується нудотою, запамороченням, блювотою і т.д. За рахунок цього ефекту штучне зниження вироблення ензиму швидко призводить до формування стійкої огиди до алкогольних напоїв.

За матеріалами Lenta.ru