В Азовському морі на узбережжі Запорізької області немає холери

Державна екологічна інспекція Азовського моря підтвердила відсутність холери на узбережжі у Запорізькій області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Запорізької облдержадміністрації з посиланням на державного екологічного інспектора Валерія ДЕМ’ЯНОВА, який контролює ситуацію на узбережжі Азовського моря від Таганрога до Криму, «в жодній з проб морської, питної або і технічної води, відібраної на контрольному маршруті, не виявлено ні холерного, ні холероподібного вібріонів».

«Протягом тижня пересувна лабораторія інспекції побувала в контрольних населених пунктах узбережжя. Проведені аналізи показали відсутність небезпеки, у тому числі і в курортній зоні Запорізького краю - в Приморську, Кирилівці, Бердянську й інших базових для відпочивальників населених пунктах», - повідомили в Запорізькій ОДА.

Як повідомляв УНІАН, з 29 травня у Маріуполі офіційно було підтверджено 18 випадків захворювання на холеру і 9 випадків вібріононосійства у клінічно здорових людей.

1 липня у Маріуполі з підозрою на захворювання на холеру був госпіталізований 19-й місцевий житель.