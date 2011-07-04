Призупинили продаж парацетамолу українського виробника

Державна служба України з якості лікарських засобів 1 липня винесла припис про тимчасову заборону торгівлі та застосування лише однієї серії лікарського засобу парацетамол (серії 41010) виробництва ВАТ «Монфарм Україна», який випускається у формі супозиторіїв ректальних по 0,08гр у стрипах №10 (0,08 – це кількість діючої речовини).

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Міністерство охорони здоров’я України.

Як зазначається в повідомленні, усі інші серії даного препарату дозволені до використання. На ринку України представлено парацетамол 14 різних виробників, з них 8 вітчизняного виробництва, у 21 найменуванні різних форм (у таблетках, пігулках, капсулах, тощо), на які даний припис не поширюється.

У повідомленні наголошується, що тимчасова заборона реалізації однієї окремо взятої серії препарату не передбачає заборону реалізації інших серій цього ж препарату.

Прес-служба МОЗ зазначає, що підставою для тимчасової заборони (зупинення) обігу окремих серій лікарського засобу є висновки щодо якості лікарських засобів, яка не відповідає установленим нормативам.

В той же час не повідомляється, з яких причин призупинена реалізація парацетамолу цієї серії.