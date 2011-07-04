Суд визнав недійсним тендер на закупівлю санітарних авто

Київський апеляційний господарський суд 30 червня залишив у силі рішення Господарського суду Києва, яким задоволено позов Генеральної прокуратури України про визнання недійсними результатів тендеру на закупівлю МНС 27 санітарних автомобілів, договору про закупівлю цих автомобілів, а також про стягнення з товариства у доход держави 21,5 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв`язків із засобами масової інформації Генпрокуратури, таким чином, суд апеляційної інстанції погодився з висновком прокуратури про те, що вказаний тендер відбувся з порушенням законодавства про закупівлю товарів за державні кошти.