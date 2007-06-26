Уряд економить на туберкульозі

З початку року держава не виділяє коштів на найважливіші соціальні програми. За даними Секретаріату президента, заморожено фінансування програм боротьби з туберкульозом, СНІДом, онкозахворюваннями.

«З початку року уряд виділив на профілактику цих хвороб 1 мільйон гривень, тоді як заплановано — 107 мільйонів», — відзначає керівник служби соціально-економічного розвитку Секретаріату Володимир МАТВІЙЧУК. Крім того, Кабмін не дав ні копійки на купівлю машин швидкої допомоги для сіл, модернізацію ліфтів або ремонт котельних.

Як стверджують в офісі президента, в цілому уряд відхилився від плану витрат на 5 мільярдів гривень. Причина — позапланове підвищення зарплат і пенсій, на які будуть перекинуті ці засоби.

В уряді недофінансування не заперечують. За словами Віталія ЛУКЬЯНЕНКА, помічника першого віце-прем`єра і міністра фінансів Миколи АЗАРОВА, для цього є декілька причин.

«Немає порядку через перевибори»

«Перешкодою для виконання державних програм стало недосконале законодавство про держзакупівлю», — пояснив ЛУКЬЯНЕНКО. Ще однією причиною затримки виділення коштів, за його словами, є політична нестабільність. Саме через перевибори деякі розпорядники бюджетних коштів, до цих пір не затвердили порядок їх використання. «А немає порядку, значить, неможливо використовувати виділені гроші», — сказав помічник першого віце-прем`єра.

Докази Міністерства фінансів в Секретаріаті президента не сприймають. На думку Володимира МАТВІЙЧУКА, вже при підготовці закону про держбюджет цього року уряд свідомо переніс велику частину так званих «капітальних витрат» на кінець року.

Доказом цього може слугувати план виділення грошей на купівлю шкільних автобусів і автомобілів швидкої допомоги для сільської місцевості. «70% коштів на ці потреби заплановано виділити в четвертому кварталі», — говорить МАТВІЙЧУК. На його думку, скорочуючи витрати на капітальні вкладення, уряд страхується від ризику недоотримання доходів від приватизації.

«На сьогоднішній день від приватизації виручено більше 1 мільярда з 10 мільярдів, запланованих раніше», — говорить МАТВІЙЧУК. За його словами, у разі непродажу «Укртелекому» і Одеського припортового заводу уряд може в кінці року не профінансувати капітальні витрати, що дозволить зберегти запланований дефіцит бюджету.

Заступник голови Секретаріату Віктор БОНДАР вважає, що за рахунок недофінансування капітальних витрат уряд також розраховує виплатити обіцяні підвищені зарплати і пенсії бюджетникам. «Чи не поставить таке раптове підвищення зарплат і пенсій під загрозу фінансування всіх капітальних витрат?» — турбується БОНДАР.

Раніше перший віце-прем`єр, міністр фінансів Микола АЗАРОВ говорив про те, що зарплати і пенсії будуть підвищені за рахунок невикористаних доходів бюджету минулого року.

Все піде на пенсії і зарплати

Екс-міністр фінансів Віктор ПИНЗЕНИК вважає, що проблеми з приватизацією не є причиною скорочення фінансування капітальних витрат. «На рахунках Держказначейства достатньо грошей, щоб покрити дефіцит держбюджету», — сказав ПИНЗЕНИК. Він відзначив, що у нього немає розписаних статей витрат, але «якщо інформація Секретаріату президента правдива, то, швидше за все, йдеться саме про раніше незаплановане підвищення зарплат і пенсій».

Дело