У Києві продають чорницю з-під Чорнобиля

У Києві біля виходів зі станцій метро, ​​великих супермаркетів масово продають радіоактивну чорницю: тут часто можна зустріти бабусю з кошиком лісових ягід за низькою ціною.

Біля метро ягоду можна купити по 11 гривень за баночку. На ринку за таку ж просили 24 грн. Киянам радять не спокушатися низькою ціною: така чорниця часто містить від 680 до 1500 Беккерель радіоактивних Цезія 137 на 1 кг при нормі в 500 Бк / кг.

У лісах навколо Чорнобиля в цьому році збирають хороший урожай лісових ягід, які часто перенасичені цезієм 137. Чорнобильська чорниця виглядає апетитно у всіх сенсах: за великі і соковиті ягоди торговці у метро просять від 11 до 13 грн. Однак крім радіації, ягоди від торговців біля метро можуть бути оброблені хімікатами.

«На стихійних ринках навколо фруктів та ягід, як правило, кружляють роями мошкара, оси, а покупці побоюються купувати товар в оточенні комах. Нещодавно бачила, як біля виходу зі станції метро «Палац Україна» жінка дихлофосом обробляла пластикові стаканчики для продажу ягід. Звичайно, мошки на цей коктейль вже не злітаються. І це часте явище », - заявляє завідуюча держлабораторію ветеринарно-санітарної експертизи № 5 при Володимирському ринку Галина Климчук.

Тим, хто вирішив збирати ягоди самостійно, Галина Климчук радить перебрати і добре промити зібраний урожай, залити його свіжою водою на кілька годин і приготувати компот або варення. Їсти таку консервацію можна буде не раніше ніж через півроку, тоді небезпечний цезій, якщо він буде у свіжих ягодах, частково нейтралізується.

pravdanaroda.info