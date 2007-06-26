У Дніпропетровську вперше 27 інвалідів праці отримали ключі від спецавтомобілів

Сьогодні у Дніпропетровську в. о. голови облдержадміністрації Григорій ВЕРБИЦЬКИЙ урочисто вручив ключі від 27 новеньких спецавтомобілів "Славута" потерпілим на виробництві та інвалідам праці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі голови Дніпропетровської ОДА, подібна акція на Дніпропетровщині була проведена вперше.

Як зазначається у повідомленні, спецавтотранспорт придбано за кошти Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань України.

До кінця 2007 року інваліди праці в регіоні безкоштовно отримають ще 90 спецавтомобілів.

За даними прес-служби, на сьогодні у Дніпропетровській області ще понад 340 інвалідів виробництва потребують спецавтотранспорту.