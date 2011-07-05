Передано в суд кримінальні справи проти головлікарів санаторіїв

Прокуратура Алушти передала до суду кримінальні справи щодо головних лікарів санаторіїв «30 років Жовтня» і «Алушта», які належать закритому акціонерному товариству «Укрпрофоздоровниця», яким інкримінується незаконна відмова від користування земельними ділянками площею 0,98 і 0,29 га.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Криму.

«Злочинними діями керівників оздоровниць, які кваліфіковані за ч.3 ст.365 Кримінального кодексу України як перевищення службових повноважень, завдано збитків майже на мільйон гривень», - йдеться в прес-релізі.

Як повідомляв УНІАН, прокуратура проводить масові перевірки діяльності «Укрпрофоздоровниці». Так, тільки в першій половині червня порушено 10 кримінальних справ за фактами незаконних фінансових операцій, операцій з майном і землею її оздоровчих установ.