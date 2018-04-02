Яку загрозу таять дитячі пісочниці, або 5 міфів щодо глистів

Невинне ліплення «пиріжків» може обернутися гельмінтозом. Як захищатися, розбираємося з фахівцями Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського АМН України і головним паразитологом МОЗ України.

Зараз відомо 342 види гельмінтів, які можуть викликати захворювання у людини, з них в Україну зустрічаються близько 30.

- Більшість з них складно діагностувати, - зазначає д.м.н., головний паразитолог МОЗ Катерина Бодня. - Часом не вистачає кваліфікації лікарів, щоб своєчасно припустити наявність глистових інвазій. У підсумку люди роками лікуються від неіснуючих хвороб - кишкових розладів, алергій, дерматитів, астми та інших.

Офіційно у нас реєструється 300-400 тисяч випадків гельмінтозу на рік. Але експерти вважають, що ці цифри не відображають справжнього масштабу лиха. Насправді вражено в десятки разів більше людей.

Особливо небезпечні паразити для дітей. Біда в тому, що малюки не дотримуються правил гігієни, а тому відкриті для гельмінтів, до того ж незріла імунна система не здатна впоратися з паразитами.

Діти, що уражені гельмінтами, зазвичай відстають у фізичному і розумовому розвитку, стають неуважними, погано сплять, вередують, часто хворіють на застуди. До речі, якщо у дитини аскаридоз або трихоцефальоз, то щеплення стають неефективними, а реакція Манту буває позитивною.

Джерелом інфікування можуть стати "невинні" ігри на вулиці, у тому числі в пісочницях на дитячих майданчиках. Тому після прогулянки треба простежити, щоб дитина ретельно вимила руки з милом, радять паразитологи.

За даними ВООЗ, близько 800 мільйонів дітей по всій земній кулі страждають від гельмінтів. Експерти наполегливо рекомендують як мінімум двічі на рік проводити профілактику глистів. Особливо це стосується сімей, що мають домашніх вихованців. Причому приймати спеціальні засоби повинні всі члени родини, включаючи дорослих.

- Щоб не допустити зараження і максимально захистити своїх дітей, батьки повинні знати способи профілактики паразитозів і зобов`язані навчити своїх дітей елементарним правилам особистої гігієни, - підкреслює д.м.н., завідувач лабораторією кишкових інфекцій та паразитозів Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського АМН України Анатолій Зарицький.

ЦИФРИ

За даними ВООЗ, більше чотирьох мільярдів чоловік по всьому світу уражено гельмінтозами. Навіть у благополучній Європі заражений кожен третій житель. З 16 мільйонів щорічних смертей у світі в 5 млн випадках вона настає через паразитарні та інфекційні захворювання. Гельмінтами обумовлені 1500000 випадків онкологічних захворювань.

Про хворобу свідчить:

* Зниження працездатності,

* Безпричинна слабкість,

* Запаморочення,

* Нудота і блювота,

* Часті головні болі,

* Дратвливість,

* Болі в животі,

* Анемія,

* Часті алергії,

* Порушення апетиту.

Результати комп`ютерної діагностики, обстеження по Фоллю та інші подібні методи діагностування потребують лабораторного підтвердження. При деяких гельмінтозах (трихінельоз, токсокароз, ехінококоз) необхідно дослідження сироватки крові.

- Слід пам`ятати про основні провісники можливих інвазій, - підкреслює лікар поліклініки Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського АМН України Жанна Карюк. - При виявленні симптомів необхідно звертатися на консультацію до територіальної поліклініки або до спеціалізованих лікувальних установ. Усі гельмінтози, крім ентеробіозу, аскаридозу, трихоцефальозу, належать до рідкісних видів і потребують підтвердження в спеціалізованих лабораторіях.

Найпоширеніший гельмінтоз - ентеробіоз, який викликають гострики. Зараження відбувається від хворої людини або через предмети, якими вона користувалася.

Захищає тільки особиста гігієна: треба ретельно мити руки з милом, доглядати за чистотою нігтів, перед і після сну приймати гігієнічний душ, обдавати окропом дитячі горщики, мити іграшки водою з милом, проводити вологе прибирання приміщень.

Погано вимиті овочі, фрукти та ягоди... З ними передаються переважно аскариди і власоголовці. У грунт вони потрапляють при удобренні людськими нечистотами. Личинки аскарид проникають у кров`яне русло і заносяться в легені. Через що виникають алергічні реакції (кропив`янка, свербіж), а при великій кількості личинок - бронхіт і навіть пневмонія. Власоголовець мешкає у слизовій кишечника, що провокує численні виразки і анемію.

Щоб попередити захворювання, в приватних садибах не слід удобрювати грядки фекаліями. Овочі, зелень, ягоди й фрукти слід ретельно мити проточною водою і обдавати кип`яченою.

При вживанні дичини, м`яса домашніх свиней і сала з прорізом можна заразитися трихінеллами. Личинки паразита кров`ю розносяться в різні органи. Їх подальший розвиток відбувається в м`язах, де гельмінт здатний зберігатися багато років. Захворювання зазвичай протікає важко: підвищується температура (до 40 градусів), виникають лихоманка, набряк повік та обличчя, розлад шлунку, болі в міжреберних, литкових, мовних м`язах. У важких випадках хвороба може закінчитися смертю.

Також через сире і погано оброблене м`ясо можна заразитися солітерами. Ці плоскі гельмінти виростають до 3-6 метрів і викликають у людини серйозні порушення здоров`я.

Тому ніколи не купуйте м`ясні продукти на стихійних ринках, м`ясо домашніх свиней і дичину обов`язково повинні проходити ветконтроль, суворо дотримуйтесь правил приготування м`ясних страв.

Обов`язково дотримуйтеся правил приготування риби: смажте її розрізаною під кришкою не менше 15-20 хвилин, варити слід - 20 хвилин, при солінні - витримувати 2 тижні в 14-процентному розчині солі від ваги риби, в`ялити шматки до 25 см протягом 3 тижнів, попередньо витримавши рибу три дні в 15% солі від ваги продукту.

П`ЯТЬ МІФІВ ПРО ГЕЛЬМІНТИ

1. Дорослі не хворіють

Нічого подібного. Паразити уражають і дітей, і дорослих з однаковою частотою. Але якщо малюки заражаються через те, що ще не володіють навичками особистої гігієни, то дорослі часто просто ігнорують елементарні правила.

2. Якщо дитина скрипить уві сні зубами - значить, у неї глисти

Для діагностики це спостереження не годиться. У більшості дітей, що скриплять зубками, паразити не виявляються, в той же час діти, що сплять спокійно, частенько страждають на гельмінтоз. Так що без лабораторних досліджень не обійтися.

3. Худі з хорошим апетитом точно заражені

Теж неправда. Просто при гарному харчуванні деякі види гельмінтів себе проявляють слабо. А ось на тлі дефіциту білків і вітамінів гельмінти можуть провокувати різні розлади.

4. Часник прожене паразитів

На жаль, ні. Часник хоч і має антибактеріальні властивості, але абсолютно не допомагає в боротьбі з глистами. Зате його надмірне вживання може призвести до гастриту. Також не врятують алкогольні напої.

5. У боротьбі з напастю ефективна клізма

Гельмінтам, які паразитують у кишечнику, ця водна процедура не страшна. Справа в тому, що вони мають досить надійні засоби кріплення (гачки, присоски та інші), а деякі паразити і зовсім ховаються в слизовій оболонці.

kp.ua