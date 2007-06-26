Вінницька влада виділила кошти на будівництво хірургічного корпусу лікарні
Загальна вартість будівництва
Вінницька обласна державна адміністрація виділила 6,2 млн. грн. на відновлення будівництва хірургічного корпусу Вінницької обласної клінічної лікарні імені професора М.І.Пирогова.
Про це кореспонденту УНІАН повідомила прес-секретар голови Вінницької ОДА Ірина КОШЕЛЬНИК. Вона відзначила, що новий корпус складатиметься з трьох черг.
Загальна кошторисна вартість будівництва хірургічного корпусу на 260 пацієнтів становить 46 млн. грн.
І.КОШЕЛЬНИК повідомила, що будівництво хірургічного корпусу лікарні було розпочата в 1995 році і заморожено в 1996 році через припинення фінансування. За її словами, будівництво нового корпусу планується завершити до кінця 2010 року.
І.КОШЕЛЬНИК додала, що в даний час у Вінницькій обласній клінічній лікарні імені М.І.Пирогова функціонує 20 стаціонарних відділень на 736 пацієнтів, поліклініка і 11 параклінічних відділень.