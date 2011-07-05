Міністра охорони здоров'я нагороджено орденом св.Луки
14:02, 05 липня 2011Країна
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Зустрівся з митрополитом
Предстоятель Української Православної Церкви Митрополит Володимир у своїй резиденції у Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі зустрівся з Міністром охорони здоров`я України Олександром Аніщенко та нагородив його орденом Святителя Луки архієпископа Кримського.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров`я.
Також Блаженніший Митрополит Володимир подарував Міністру ікону великомучениці Анастасії Узорішительниці.
Блаженніший Митрополит Володимир привітав Олександра Аніщенко з призначенням на високу посаду та побажав йому допомоги Божої у служінні державі та її народу.
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