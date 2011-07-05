Міністра охорони здоров'я нагороджено орденом св.Луки

Предстоятель Української Православної Церкви Митрополит Володимир у своїй резиденції у Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі зустрівся з Міністром охорони здоров`я України Олександром Аніщенко та нагородив його орденом Святителя Луки архієпископа Кримського.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров`я.

Також Блаженніший Митрополит Володимир подарував Міністру ікону великомучениці Анастасії Узорішительниці.

Блаженніший Митрополит Володимир привітав Олександра Аніщенко з призначенням на високу посаду та побажав йому допомоги Божої у служінні державі та її народу.