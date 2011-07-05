Парламент ухвалив програму "Питна вода України"

Верховна Рада України прийняла за основу проект закону про внесення змін до Закону "Про Загальнодержавну програму "Питна вода України" на 2006-2020 роки".

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення даного рішення проголосували 300 народних депутатів із 386 зареєстрованих у сесійній залі.

Проектом пропонується затвердити нову редакцію Загальнодержавної цільової програми "Питна вода України" на 2011-2020 роки з метою перегляду і удосконалення нормативно-правової бази у сфері питного водопостачання та водовідведення у зв´язку з розробленням ряду новітніх технологій та обладнання, введенням в дію нових нормативно-правових актів, якими регулюються питання, пов´язані з виконанням програми.

У проекті визначена мета, принципи та основні завдання програми, основні етапи виконання програмних заходів, виписані положення, присвячені науково-технічному, організаційному, фінансовому забезпеченню виконання програми, а також контролю за її виконанням.

Законопроект містить також положення про основні напрями та заходи виконання програми стосовно охорони та раціонального використання джерел питного водопостачання, технічного переоснащення систем водопровідно-каналізаційного господарства, нормативно-правового та науково-технічного забезпечення.