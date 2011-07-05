Завтра в Україні очікуються короткочасні дощі, грози, вночі на Волині, вдень в Карпатах, на Прикарпатті та Закарпатті .

У східних областях, Приазов`ї та Криму без опадів, лише вдень на сході місцями невеликий дощ, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 19-24°, у західних областях 16-21°; у південній та східній частині вночі 12-17°, вдень 23-28°; на високогір`ї Карпат протягом доби 5-10° тепла.

У Київській області у середу очікуються короткочасні дощі, місцями грози. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 19-24°. У Києві температура вночі 12-14°, вдень 21-23°.

Сьогодні температура води у Чорному морі 18-22° (в районі Алушти 13°, Ялти 16°), в Азовському морі 23-25°; у Дніпрі біля Києва 20°.