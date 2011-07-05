ВР схвалила законопроект щодо протидії торгівлі людьми

Верховна Рада України схвалила у першому читанні проект закону "Про протидію торгівлі людьми".

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення даного рішення проголосували 313 народних депутатів з 388 зареєстрованих в сесійній залі.

Законопроект визначає організаційно-правові засади протидії торгівлі людьми, основні напрями державної політики у сфері протидії торгівлі людьми, повноваження органів виконавчої влади, порядок встановлення статусу осіб, які постраждали від торгівлі людьми та порядок надання допомоги таким особам.

Основними напрямами державної політики у сфері протидії торгівлі людьми є протидія торгівлі людьми шляхом підвищення рівня обізнаності населення, превентивної роботи, зниження рівня вразливості населення, подолання попиту; боротьба із злочинністю, пов’язаною з торгівлею людьми, шляхом, виявлення випадків торгівлі людьми, осіб, причетних до скоєння злочину, притягнення їх до відповідальності; надання допомоги та захисту особам, які постраждали від торгівлі людьми, шляхом удосконалення системи відновлення їхніх прав, надання комплексу послуг, впровадження механізму взаємодії суб’єктів у сфері протидії торгівлі людьми.

Суб`єкти у сфері протидії торгівлі людьми, які здійснюють свою діяльність у межах, передбачених законами України спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері протидії торгівлі людьми, центральний орган виконавчої влади у сфері боротьби зі злочинністю, центральні органи виконавчої влади, місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, правоохоронні органи, закордонні дипломатичні установи України, центри соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді, заклади допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми.

З метою протидії торгівлі людьми спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері протидії торгівлі людьми координує у межах повноважень діяльність суб’єктів у сфері протидії торгівлі людьми, в тому числі спрямовану на реалізацію Національного механізму взаємодії; здійснює моніторинг діяльності суб’єктів у сфері протидії торгівлі людьми та за його результатами готує щорічну доповідь про стан реалізації державної політики у сфері протидії торгівлі людьми; реалізує заходи, що сприяють викоріненню передумов торгівлі людьми, зокрема, щодо попередження насильства в сім’ї та дискримінації за ознакою статі тощо.