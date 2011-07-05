Ухвалили законопроект щодо прав інвалідів

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо прав інвалідів".

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 278 народних депутатів із 382 зареєстрованих у сесійній залі.

Законопроектом визначено, що інвалідом є особа із стійкими фізичними, психічними, інтелектуальними або сенсорними порушеннями, зумовленими захворюванням, наслідком травм або уродженими вадами, що заважають її ефективній участі у житті суспільства нарівні з іншими громадянами. Дискримінація за ознакою інвалідності забороняється.

Пільги інвалідам надаються на підставі пенсійного посвідчення або посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до законів “Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам”, “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам” та інших законів, у яких зазначено групу та причину інвалідності.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування сприяють забезпеченню прав інвалідів на повне включення до суспільного життя.

Передбачено, що навчальні заклади надають освітні послуги інвалідам на рівні з іншими особами, у тому числі шляхом створення належного кадрового, матеріально-технічного забезпечення та забезпечення розумного пристосування, що враховує індивідуальні потреби інваліда.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування сприяють засвоєнню жестової мови і заохоченню мовної самобутності осіб з порушеннями слуху; гарантують збереження, вивчення і всебічний розвиток жестової мови, її використання як засобу виховання, навчання, викладання, спілкування і творчості; забезпечують підготовку працівників органів соціального захисту населення, правоохоронних органів, органів пожежної безпеки, аварійно-рятувальних служб, закладів охорони здоров’я тощо з оволодіння необхідними навичками спілкування жестовою мовою тощо.

Телерадіоорганізації забезпечують субтитрування або переклад на жестову мову передач і програм.