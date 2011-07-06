Завтра в Україні погода не зміниться: знову йтимуть дощі

Завтра в Україні погода суттєво не зміниться: знову йтимуть дощі.

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 7 липня буде хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі, місцями грози, вночі в Карпатах та на Закарпатті місцями сильні дощі; лише у Криму та Приазов`ї без опадів. Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, на півдні до 19°, вдень 20-25°, у південній та східній частині 24-29°; на високогір`ї Карпат вночі 5-10° тепла, вдень 10-15°.

У Київській області завтра буде хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 20-25°.

У столиці хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ, вдень гроза. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 21-23°.

6 липня температура води в Чорному та Азовському морях 22-25° (в районі Ялти 13°, Феодосії та Одеси 15°,Алушти 17°); в у Дніпрі біля Києва 20°.