У Йорданії народилася дитина вагою сім кілограмів

Йорданська жінка народила дівчинку вагою сім кілограмів.

Лікарі госпіталю у йорданській столиці, що приймали дитину, стверджують, що у світі ще ніколи не було зафіксоване народження такої великої дитини, повідомляє з Аммана еміратське інформаційне агентство ВАМ.

36-річній матері зроблено кесарів розтин. Вона почуває себе нормально, а дівчинка, що з’явилася на світ на 10 днів раніше терміну, розміщена у відділення недоношених дітей, оскільки страждає ускладненнями дихання. Стан її здоров’я, за словами лікарів, "середній", зазначає агентство.

За відомостями ВАМ, у матері-рекордсменки, що сама важить 133 кілограма, гігантська дівчинка - десята дитина. Усі раніше народжені нею діти важили з появою на світ від 5 до 6 кілограмів.

За матеріалами РИА Новости