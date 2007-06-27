Фармацевтам допоможуть гриби

Університет Пенсільванії розробив нову технологію виробництва медикаментів. Потенційно багато видів ліків можна буде виготовляти за допомогою грибів.

Генетично модифіковані гриби можуть стати природними біофабриками, що виробляють ліки на основі різних протеїнів. Зокрема, гриби можуть бути використані для виготовлення різних вакцин і гормонів (таких, як інсулін).

Експерименти, які дозволяють прогнозувати подібне майбутнє, були проведені на звичайних шампіньйонах, повідомляє Washington ProFile.

Виробництво медикаментів за допомогою шампіньйонів відбувається набагато швидше і дешевше, ніж за допомогою нині існуючих технологій. Гриби ростуть швидко, вони (і їх спори) можуть тривалий час зберігатися в холодильнику.

Екстракція активних субстанцій з генетично модифікованих грибів може займати декілька тижнів, а не місяців, як завжди. Крім того, для вирощування подібних грибів не потрібне дороге устаткування.

MIGnews