Законопроект про реформи охороні здоров'я компромісний - Акімова

Перший заступник голови Адміністрації Президента України Ірина АКІМОВА вважає компромісними для всіх шарів українського суспільства законопроекти про пенсійну реформу і про реформування системи охорони здоров`я, які сьогодні розглядатимуться в парламенті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це І.АКІМОВА заявила сьогодні під час презентації Національної доповіді про людський розвиток в 2011 році.

"Зрозуміло, що, як будь-який компромісний продукт, вони (законопроекти) мають свої сильні і слабкі сторони. Але найважливіше — вони демонструють, що компроміс у суспільстві з таких серйозних питань може бути знайдено, і це перший істотний крок вперед на шляху розв’язання конкретних питань", - сказала І.АКІМОВА.

За її словами, ухвалення законопроекту про пенсійну реформу дозволить не лише стабілізувати пенсійну систему, підготувати поступовий перехід від солідарної до накопичувальної системи пенсійного забезпечення, а й забезпечити нормальний рівень пенсій.

І.АКІМОВА додала, що законопроект про реформування системи охорони здоров`я дозволить розширити доступ громадян до медичних послуг і підвищити якість їх надання, зокрема, на рівні сімейного лікаря і в сільській місцевості.

Перший заступник голови Адміністрації Президента підкреслила, що обидва ці законопроекту направлені на підвищення рівня людського розвитку в країні.