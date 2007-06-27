Єгиптянам заборонять цілуватися

Звичай цілуватися при зустрічі або прощанні незабаром може зникнути із суспільного життя Єгипту. Боротьбу з цим "шкідливим явищем" веде спеціально створена "антипоцілункова" асоціація на чолі з лікарем-педіатром Аделем Ашуром.

Лікар та його послідовники абсолютно упевнені, що поцілунки - вкрай шкідливі для здоров’я людей. Особливо, зважаючи на те, що в Єгипті зафіксовано вже кілька випадків зараження людей вірусом H5-N1, більш відомим як вірус пташиного грипу.

"Незважаючи на цинічну реакцію спочатку, сьогодні інтелектуальні верстви Єгипту почали сприймати цю проблему серйозно і з розумінням того, що звичай поцілунку шкідливий", - говорить Ашур.

На інкубаційній фазі вірус може не викликати в людини жодних симптомів хвороби. У випадку поцілунку носій інфекції неусвідомлено ризикує стати ініціатором справжньої епідемії, контролювати яку буде вкрай непросто, вважає лікар.

Доктор Ашур закликав матерів не цілувати своїх дітей, тому що до 14 років імунна система дитини ще занадто слабка, щоб протистояти небезпечним вірусам. Через поцілунок діти, за словами педіатра, можуть заразитися якщо не пташиним грипом, то бронхітом, скарлатиною, герпесом, менінгітом або туберкульозом.

Нагадаємо, що 13 червня пташиний грип було виявлено у 4-річної єгипетської дівчинки, усього з лютого 2006 року в Єгипті було зафіксовано 36 випадків цього захворювання.

MIGnews.com