Коли в Україні буде обов'язкове державне медстрахування

Прийняття закону про вдосконалення надання медичної допомоги дозволить створити основу для майбутнього впровадження в Україні обов`язкового державного медичного страхування. Про це заявила народний депутат, член парламентської фракції Партії регіонів, голова Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров`я Тетяна Бахтєєва, виступаючи сьогодні з парламентської трибуни.

Вона нагадала, що законопроект № 8602 «Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров`я щодо удосконалення надання медичної допомоги» був розглянутий і підтриманий Верховною Радою 16 червня в першому читанні.

«Незважаючи на гострі дискусії та суперечки, в першому читанні за нього проголосували 306 народних депутатів. Це свідчить про те, що, незалежно від політичних поглядів і мотивів, для всіх є очевидною необхідність реформування галузі охорони здоров`я. Від нас - народних депутатів - залежить законодавче забезпечення проведеної реформи, і саме на це спрямований даний законопроект. Основи законодавства про охорону здоров`я - це конституція всієї медичної галузі України, те, на що вона тримається », - підкреслила Т. Бахтєєва.

Парламентарій відзначила, що цей закон був прийнятий ще 19 листопада 1992 року - майже 20 років тому, і з тих пір до нього вносилися лише "косметичні зміни, що абсолютно не стосуються фундаментальних основ".

«Існуюча досі редакція цього закону не давала розвиватися нашій медицині, стримувала будь-які позитивні зміни, оскільки вони виходили за рамки законодавства», - констатувала вона.

«Тому в Україні середня тривалість госпіталізації пацієнтів до медичних стаціонарів майже в 2 рази вища, ніж у країнах ЄС. Таке нераціональне фінансування і управління призвели до серйозних негативних наслідків- за останні 10 років показник загальної захворюваності підлітків збільшився майже в 2 рази, в т.ч. по хворобах органів крові - у 6 разів. Наші громадяни живуть в середньому на 12-14 років менше, ніж у європейських країнах », - зазначила Тетяна Бахтєєва.

Тепер же, за її словами, по-перше, буде чітко розмежовано надання первинного, вторинного та третинного рівнів медичної допомоги. По-друге, пацієнт отримає право вільного вибору свого лікаря первинної медичної допомоги. По-третє, будуть чітко структуровані медичні напрямки по кожному рівню медичного обслуговування. Також в законі буде дано визначення таких найважливіших видів допомоги, як екстрена, паліативна та медична допомога. Але найголовніше - буде визначена структура системи медичних стандартів, які будуть обов`язковими для лікувальних закладів усіх форм власності.

«Цей закон - лише початок реформи охорони здоров`я. Вже на наступній сесії ми повинні розглянути законопроекти «Про заклади охорони здоров`я» та «Про екстрену медичну допомогу», робота над якими сьогодні активно ведеться. Всі ці законопроекти, у разі їх прийняття, стануть основою для майбутнього впровадження в Україні обов`язкового державного медичного страхування », - резюмувала Т.Бахтєєва.

Закон прийнятий в цілому і підтримали 240 народних депутатів.