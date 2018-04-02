У Львівському онкоцентрі вже рік працює сучасний комп’ютерний томограф

У Львівському державному онкологічному центрі вже рік працює сучасний 24-зрізовий комп’ютерний томограф. Його придбав фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» у рамках всеукраїнського проекту фонду «Рак виліковний». Це - перший і єдиний в Україні масштабний проект з підтримки державної системи надання допомоги онкологічно хворим, найбільша інвестиція - 315 млн грн у розвиток онкологічної галузі в Україні. У фонді Ахметова вважають, що Україна на порядок відстає від новітніх технологій у галузі онкології. Тому працюють над тим, щоб принести в Україну світовий стандарт радіології. У більшості онкологічних центрів країни використовуються застарілі одно- і двозрізові томографи. Новий комп’ютерний томограф, що фондом подарований Львівщині – 24-зрізовий, що забезпечує високоякісне зображення, якість обстеження. «Розвиток України» не лише купив обладнання, але й подбав про підготовку фахівців, витратні матеріали, також оплатив послуги трирічного сервісного обслуговування томографа техніками компанії «Сіменс».

За словами завідувача відділу комп’ютерної томографії Львівського державного онкологічного регіонального лікувально-діагностичного центру Юрія МИЛЯНА, потреба у медапаратурі такого рівня була для регіону над наднагальною - щороку у онкоцентрі проходять лікування близько 16 тисяч осіб, за день проводиться близько 30-40 оперативних втручань.

«Раніше ми обстежували наших пацієнтів на старому однозрізовому томографі. Онкохворі місяцями чекали на обстеження. За рік роботи на 24-зрізовому томографі ми збільшили майже вдвічі кількість пацієнтів. Тепер за один день можемо обстежити 20-25 пацієнтів,» - зазначає Ю.МИЛЯН.

Він підкреслює, що лікарі центру отримали можливість якісно діагностувати первинні пухлини, уточнювати стадію захворювання, оцінювати ефективність лікування.

«Завдяки тому, що апарат опромінює лише хворі ділянки, обстеження на томографі можна проводити декілька разів упродовж лікування. Допомагає він і у проведенні променевої терапії. Томограф сполучений з лінійним прискорювачем, тому обробка отриманих зображень відбувається швидко. Крім цього, апарат дає можливість доступу лікарів до пацієнтів, що важливо з точки зору моральної підтримки,» - розповідає лікар.

Ю.МИЛЯН підкреслює, що переваги нового томографа, насамперед, у його здатності виявляти онкозахворювання на ранніх стадіях – висока роздільна здатність апарата дає змогу більш тонше вивчити структуру патологічних процесів в організмі. За допомогою апарату лікарі проводять планування для проведення променевої терапії, діагностичні обстеження всього тіла, віртуальну ендоскопію, перфузію, кількісну оцінку васкулярних порушень тощо.

«У томографа висока клінічна продуктивність сканера, отже він дуже швидко обробляє зображення, архівує матеріал, створює систему динамічного спостереження. Усе це спрощує процес діагностики, заощаджує час діагностування, результат отримуємо дуже швидко – обробка отриманих зображень відбуватиметься протягом хвилин, а не годин. Лікарі у надкороткі терміни призначають лікування, також ми можемо прогнозувати настання рецидиву. Це значно полегшило нашу роботу,» - каже Ю.МИЛЯН.

Лікар підкреслює, що обстеження та витратні матеріали для пацієнтів – безоплатні. «Головною умовою фонду у співпраці з онкологічним центром є, щоб апарат використовувався для потреб пацієнтів, причому безкоштовно. Для цього підписана відповідна угода, і фонд створив відповідні умови. Я відчув себе справжнім лікарем, бо можу надавати якісну допомогу своїм пацієнтам, не думаючи, де взяти витратні матеріали. Фонд Ахметова забезпечив комп’ютерний томограф безкоштовним гарантійним обслуговуванням та витратними матеріалами. Така умова діятиме на увесь строк роботи цього апарату. Усю систему будуть перевіряти протягом трьох років,» - наголошує Ю.МИЛЯН.

Львів став пілотним проектом для фонду Ахметова. У майбутньому “Розвиток України” в рамках проекту «Рак виліковний» планує встановити високотехнологічне медичне обладнання для діагностики та лікування онкологічних захворювань у восьми обласних центрах України.

Максименко Наталія,

УНІАН