Новий закон допоможе процесу реформ у медицині

Завдяки реформі охорони здоров`я буде покращено якість та ефективність медичної допомоги. Реформа системи охорони здоров`я почнеться в чотирьох регіонах України: Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях, а також у місті Київ. Це передбачає ухвалений Верховною Радою законопроект № 8603 «Про порядок проведення реформування системи охорони здоров`я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Київ», заявила народний депутат, член парламентської фракції Партії регіонів, голова Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров`я Тетяна Бахтєєва, виступаючи сьогодні з парламентської трибуни.

Вона нагадала, що в першому читанні цей законопроект був прийнятий в червні, з тих пір комітет отримав близько 80 пропозицій щодо вдосконалення цього документа, і більшість поправок народних депутатів було враховано.

«Основна мета законопроекту полягає в тому, щоб законодавчо дати можливість пілотним регіонах - Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областям та м. Київ - відпрацювати нові механізми управління галуззю охорони здоров`я та її фінансування. В абсолютній більшості країн реформи в сфері охорони здоров`я починалися саме з практичної апробації нової моделі на локальному і регіональному рівнях. Це робиться для того, щоб переконатися на практиці в ефективності нової моделі, її прийнятності, і для того, щоб була можливість внести в модель перед її впровадженням по всій країні потрібні корективи », - зазначила Т. Бахтєєва.

За її словами, законопроектом пропонується забезпечити чітке структурно-організаційне та фінансово-економічне розмежування процесів надання первинної, вторинної, третинної і екстреної медичної допомоги; юридичне визначення змісту понять первинної, вторинної та третинної медичної допомоги; створення такого принципово нового для України типу медичних закладів , як центри первинної медико-санітарної допомоги; для поліпшення якості та ефективності спеціалізованої (тобто вторинної) медичної допомоги передбачається здійснення оптимізації мережі лікарень і створення «госпітальних округів», крім того, законопроект передбачає визначення єдиної системи направлень.

Законопроект також передбачає відпрацювання в пілотних регіонах нових механізмів фінансування оплати праці медичних працівників, направлених на формування у медиків мотивацій до надання пацієнтам якісної медичної допомоги.

«Я хочу підкреслити, що цей законопроект підтримується керівниками пілотних областей, які, як ніхто інший, зацікавлені у підвищенні якості та доступності медичної допомоги населенню. Наш комітет протягом нинішнього року брав активну участь в розробці цього законопроекту, ми проводили виїзні засідання у Вінницькій, Донецькій і Дніпропетровській областях і бачили той обсяг роботи з підготовки до повноцінного реформування охорони здоров`я, який проводить керівництво областей,» - підсумувала Тетяна Бахтєєва.