Завтра в Україні - до +30°

Завтра опади очікуються у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській областях, а також у Карпатах та на Закарпатті.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 24-29°, у південній частині, на Закарпатті та Прикарпатті подекуди 30°; у Карпатах вночі 8-13° тепла, вдень 14-19°.

У Київській області та столиці у п’ятницю опади не очікуються. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 11-16°, вдень 24-29°. У Києві температура вночі 13-15°, вдень 25-27°.

Сьогодні температура води у Чорному та Азовському морях 22-25° (в районі Ялти 12°, Феодосії, Одеси та Алушти 16-18°); у Дніпрі біля Києва 20°.